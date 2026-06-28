Palla è morta. Addio al cane simbolo della rinascita.

A dare l’annuncio è Monica Pais, fondatrice della clinica veterinaria Duemari di Oristano e dell'associazione Effetto Palla Onlus, che negli ultimi giorni aveva raccontato la malattia dell’animale, che era arrivato con il volto così deformato da farle guadagnare il nuovo nome.

«Stamattina Palla ha spiccato il volo verso quell'iperuranio fantastico da cui sicuramente è arrivata 10 anni fa», si legge, «Mi ha lasciato sgomenta e frastornata, perché fino a ieri sera seppure stanca aveva mangiato e mi aveva fatto le feste. Come sempre l’avevo messa a letto, aiutandola a camminare e sistemandole la cuccia accanto a noi e il lenzuolino fresco e non so cosa potrà rimanere di me ora seduta su questo divano vuoto, in questa casa e in questo mio mondo dove tutto è impregnato di lei».

Il dolore è tanto: «Mi ha regalato anche la sua morte senza che dovessimo aiutarla, senza che dovessimo spingere il narcotico nelle sue vene. Tra le mie braccia e tra quelle forti di Paolo. A casa all'improvviso, senza soffrire».

Pais aggiunge: «È morta nel suo vero Regno, quello del mio cuore, di cui era e rimarrà regina incontrastata. Mia piccola Palla, quanto mi hai voluto bene e quanto te ne ho voluto, mio amore, mia tenerezza».

(Unioneonline/E.Fr.)

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