Arzachena accoglie l’arte monumentale di Andrea Roggi. Le opere del maestro toscano vanno a formare un percorso espositivo composto da una decina di sculture in bronzo. L’iniziativa, promossa dal delegato alla Cultura Giovanni Carta, rappresenta una delle novità dell’estate culturale arzachenese. Le opere sono visibili fino al 15 settembre, con l’obiettivo di arricchire l’offerta culturale del Comune e, più in generale, di una parte significativa della Gallura. Il progetto nasce per creare un dialogo tra la materia, la storia e il paesaggio. Le sculture di Roggi, note per il forte impatto visivo e simbolico, sono collocate in spazi della quotidianità e in luoghi particolarmente rappresentativi del territorio.

L’arte contemporanea entra così nelle piazze, nei borghi, nei siti culturali e nei contesti naturali, offrendo a residenti e visitatori un percorso capace di unire bellezza, identità e scoperta. Gli allestimenti interessano Piazza Risorgimento, Baja Sardinia, la chiesa Stella Maris, Poltu Quatu, il Pevero Golf Club e la tomba dei giganti di Coddu Ecchju. Il circuito espositivo comprende anche tappe fuori dal territorio comunale, con opere a Porto Rotondo (Olbia) e all’Agnata, nel territorio di Tempio Pausania. Per Arzachena si tratta di una nuova iniziativa artistico-culturale, intesa anche quale strumento di valorizzazione del territorio.

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