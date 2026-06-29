Parte oggi MarEducante, il servizio estivo patrocinato dal Comune di Porto Torres, dedicato ai bambini dai 3 ai 12 anni, che fino al 4 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, accompagnerà i più piccoli in un percorso di scoperta del mare e del suo prezioso ecosistema. Attraverso laboratori, attività creative ed esperienze all'aria aperta, i bambini avranno l'opportunità di conoscere il patrimonio ambientale marino, imparando il valore della sua tutela e l'importanza dei comportamenti sostenibili. Ogni settimana la biologa marina Cristina Bonino, dell'Associazione ASD I Sette Mari, guiderà i partecipanti alla scoperta della biodiversità del nostro mare, mentre tre atelieristi li accompagneranno in attività espressive ispirate alla natura, trasformando ogni esperienza in un'occasione di crescita e apprendimento.nIl percorso prevede anche due appuntamenti, tra cui una Bio-passeggiata alla spiaggia di Scogliolungo, dedicata all'osservazione dell'ambiente costiero e alla raccolta degli scarti marini; un'escursione all'Isola dell'Asinara con visita al Crama per conoscere da vicino uno dei luoghi simbolo della biodiversità del territorio. Al termine del progetto sarà allestita una mostra finale che racconterà il percorso svolto e le esperienze vissute dai bambini.

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