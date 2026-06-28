Maracalagonis, attività ludiche al Centro di aggregazione sociale
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Dal 6 luglio al 7 agosto prenderanno avvio presso il Centro di aggregazione sociale di Maracalagonis attività ludiche gestite dall’equipe di animatori ed educatori del Centro, dedicate ai bambini inclusi nella fascia d’età 06-12 anni (con possibilità di adesione per i bambini che compiranno 6 anni entro settembre 2026)
Il servizio è rivolto a 40 partecipanti ed ulteriori 4 minori in possesso di certificazione legge 104/92.
Possono richiedere l’iscrizione al Centro estivo unicamente i minori residenti a Maracalagonis.
Le domande vanno presentate entro il 1 luglio.