Tornano le manifestazioni dell'Estate a Maracalagonis e a Torre delle Stelle. Si inizia il 4 e 5 luglio con la festa di Santo Stefano tra messe, riti religiosi e manifestazioni serali, si prosegue il 25 luglio con la Festa della birra , tra assaggi musica e divertimento e si va avanti il 7 agosto a Torre delle Stelle con "Calici sotto le stelle" tra i vini di Maracalagonis e la gastronomia , i sapori e la buona musica.

Il 28, 29 e 30 agosto si celebra la festa di San Basilio nella località montana, vicino a San Gregorio, sulla vecchia Orientae sarda. Tanti gli appuntamenti religiosi con le processioni da Maracalagonis a San Basilio. Poi, la vista alle baracche, gli assaggi della cucina tipica. Si va quindi a settembre: i 5 e e il sei è in programma "Pani e tomata", la festa del pane e del pomodoro, tra una casa campidanese e la strada con gli stand. Una occasione per godere dei sapori della campagna. Il 25 settembre la Festa di fine estate e Su Spassiu in bixinau con i cittadini che si radunano e fanno festa nei lori rioni. Le iniziative sono volte dal Comune, dai Comitati per le feste religiose, dalle associazioni locali.

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