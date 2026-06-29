Troppo caldo, rischio di blocchi e malfunzionamento: gli ascensori pubblici di Cagliari per Castello si fermano, per ordinanza, quando servirebbero di più.

Lo fa sapere il Comune con una nota.

A partire dall'1 luglio 2026, si legge, «entreranno in vigore le chiusure parziali di alcuni ascensori pubblici. In particolare, le limitazioni riguarderanno i seguenti 3 impianti cittadini:

l'ascensore delle Scalette Santa Chiara sarà fermo tutti i giorni dalle 14.30 alle 20.30;

l'ascensore dell'Unione Sarda (alto) sarà sospeso tutti i giorni dalle 10 alle 13 (nelle giornate con avviso di alte temperature, la chiusura si estenderà dalle 10 alle 17);

l'ascensore del Bastione Saint Remy sarà fermo tutti i giorni dalle 11 alle 15.15 (in caso di allerta per caldo, la sospensione sarà prolungata dalle 11 alle 18.

Le disposizioni sono contenute nell'ordine di servizio Arst e prevedono «la riduzione del servizio per motivi di sicurezza legati alle elevate temperature, che in questo periodo stanno condizionando anche le attività nel capoluogo sardo».

Il provvedimento Arst «tiene conto dei limiti tecnici previsti per il funzionamento degli impianti. Specie per quanto riguarda la temperatura all'interno dei vani corsa e dei locali tecnici. I valori registrati nei mesi estivi possono compromettere il corretto funzionamento degli ascensori e la sicurezza degli utenti».

Tuttavia, avvisa il Comune, «restano disponibili percorsi alternativi proposti dalle linee del trasporto pubblico, che consentono di raggiungere e collegare il quartiere storico di Castello con il resto della città».

Il Comune fa sapere che si «stanno valutando soluzioni tecniche per ridurre le temperature e consentire un utilizzo più esteso degli impianti anche durante il periodo estivo. Nel frattempo, gli orari di chiusura potranno essere modificati in base all'evoluzione delle condizioni meteo».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata