Stintino si prepara a celebrare San Pietro, patrono dei pescatori e figura profondamente legata alla storia e all'identità del borgo marinaro. Oggi, in occasione della solennità dei santi Pietro e Paolo, la comunità si ritroverà alle ore 18 nella chiesa parrocchiale dell'Immacolata Concezione per la Santa Messa celebrata dal parroco don Daniele Contieri. Al termine prenderà il via la tradizionale processione per le vie del paese. Ad accompagnare i fedeli sarà la storica bandiera di San Pietro, affidata quest'anno a Giuseppe Schiaffino, esponente di una famiglia che da generazioni è legata al mare e alla pesca. Il vessillo, riscoperto a seguito di una ricerca storica è tornato negli anni a essere protagonista delle celebrazioni religiose di Stintino. Insieme alle altre bandiere del paese rappresenta un patrimonio di grande valore, capace di raccontare la storia della comunità e di mantenere vivo il legame tra le generazioni che hanno costruito il borgo e quelle che oggi ne custodiscono le tradizioni.

Alla processione prenderà parte anche la Confraternita Beata Vergine Madonna della Difesa di Stintino, guidata dal priore Pietro Denegri, che accompagnerà la bandiera lungo il percorso. Come da tradizione, il corteo attraverserà anche il lungomare Cristoforo Colombo, dove si trova la statua di San Pietro. Rivolta verso il mare, continua a rappresentare un punto di riferimento per i pescatori e un simbolo della vocazione marinara di Stintino, nata dal lavoro e dalla fede di chi ha vissuto e continua a vivere del mare.

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