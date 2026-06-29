L’associazione Domu Mia ha festeggiato i suoi primi cinque anni nel cuore di Muravera (e del Sarrabus).

Assieme al presidente Ninni Santus e ai tanti soci hanno preso parte all’anniversario dell’associazione – in prima linea per aiutare i fragili e i bisognosi – alcuni rappresentanti della Regione, della Forania di San Vito (che raggruppa le parrocchie di Muravera, Castiadas, Villasimius, San Vito, San Priamo e Solanas) e della fondazione Enrico Berlinguer. E poi i sindaci e gli amministratori di Muravera, Villaputzu e San Vito, realtà del terzo settore e decine di volontari.

“Una presenza ampia – ha sottolineato in una nota l’associazione - che racconta il valore di una rete costruita nel tempo, capace di generare inclusione, opportunità e responsabilità condivisa”. Un grazie sentito “ai volontari, al direttivo, a tutto il gruppo operativo, all’ufficio di Esecuzione Penale Esterna nella figura di Nicoletta Atzeni, al CSM, e a tutte le istituzioni e realtà che ogni giorno contribuiscono a far vivere questo spazio come una vera comunità”.

La giornata è culminata con l’esibizione dei Gravity, una band di giovanissimi musicisti ha fatto cantare, ballare e divertire grandi e piccoli durettamente nella sede di via Speranza, a Muravera. Domu Mia, come hanno più volte ribadito i fondatori, è “la casa di tutti”. Tantissime le iniziative portate avanti in questi cinque anni “ma questo anniversario è sì un traguardo importante, ma anche un nuovo inizio. Continueremo a camminare insieme, costruendo una comunità sempre più aperta, inclusiva e capace di prendersi cura delle persone”.

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