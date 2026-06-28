Settimo San Pietro, la processione di San Giovanni Battista fra le strade del paeseGiornata conclusiva della festa, che si chiude in serata con lo spettacolo musicale
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Si concude oggi a Settimo San Pietro la festa di San Giovanni Battista. Stamattina è stata celebrata una messa nella chiesetta campestre del Santo. Alle 19,30 la messa in parrocchia cui seguirà la processione col simulacro di San Giovanni Battista fra le vie Moro, Garibaldi, Stazione. Gramsci, Della Libertà, Vivaldi, Verdi, Bruno, Capitani, Pacinotti, Copernico, Einstein, Democrito, Roma, Rossini, Mara. E, di nuovo, nelle vie Gramsci, Roma, Moro con arrivo alla Piazza Chiesa. Seguirà uno spettacolo di fuochi artificiali. Alle 22, nel parco della chiesetta di San Giovanni Battista si terrà lo spettacolo musicale conclusivo con “Dj Diva”.