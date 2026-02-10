Mezzo millennio di corse alla stella hanno accresciuto il fascino della giostra equestre di Oristano. “Sa Mesitta” è il docu-film di Cinzia Carrus e Nicola Marongiu, prodotto per RAI Sardegna a cura di Vito Biolchini, che racconta Sa Sartiglia, la corsa cavalleresca sarda documentata sin dal 1547.

L'opera sarà proiettata giovedì 19 febbraio alle 10 nell'Aula Magna A, del DISSUF (Dipartimento di Storia, scienze dell'uomo e della formazione) dell'Università di Sassari, in via Zanfarino 62.

La proiezione è curata dal Laboratorio di Antropologia Visuale “Fiorenzo Serra” della Società Umanitaria o con la collaborazione del DISSUF.

Il docu-film esplora le prospettive, la dimensione del sacro e il momento rituale della Vestizione di Su Componidori, il capo-corsa. Una tradizione che resiste all’incedere del tempo e continua ad ammaliare appassionati da tutto il mondo.

Interverranno alla proiezione i registi: Nicola Marongiu e Cinzia Carrus, Giovanni Strinna, docente di Filologia UNISS, e Luigi Cozzoli, ex Componidori de Sa Sartiglia.

