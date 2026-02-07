Imparare le tecniche di recitazione e di improvvisazione, in maniera gratuita è ora possibile. La compagnia teatrale I Barbariciridicoli aprono le loro porte a tutti coloro che vogliono cimentarsi nella recitazione, aprendo un laboratorio teatrale ad Ottana, in collaborazione col Comune e della Regione. Una iniziativa importante e per certi versi straordinaria.

Un laboratorio, di grande spessore culturale, per insegnare a tutti le tecniche di recitazione e di improvvisazione, condotto dal regista Tino Belloni e della compagnia teatrale I Barbariciridicoli, reduci di una lungo giro per l'Isola e anche oltremare.

Il laboratorio si svolgerà ad Ottana, nella struttura comunale, con uno o due incontri a partire dalla prossima settimana. I partecipanti devono aver superato i 15 anni di età.

«Finalmente tutti possono partecipare direttamente a un’esperienza unica e divertente con I Barbariciridicoli - dice il regista Tino Belloni - un laboratorio teatrale per principianti in cui tutti potranno liberare la loro creatività e appassionarsi al gioco del teatro, dando vita ai mille personaggi che abitano dentro ognuno di noi e che non vedono l’ora di uscire dal nostro corpo e dalla nostra voce».

© Riproduzione riservata