Imparare a conoscere l’intelligenza artificiale e trasformarla in uno strumento concreto di crescita per il territorio. È questa la sfida dell’iniziativa formativa che si sta svolgendo a Senorbì, promossa dalle associazioni “Let’s Rock Animazione” ed "Elaborare”, rivolta a principianti, studenti, imprenditori e a chiunque voglia comprendere seriamente come utilizzare l’IA nel lavoro e nello studio.

Relatore degli incontri è Nicola Atzori, consulente di strategie digitali e automazioni, freelance attivo sia con aziende nazionali sia con realtà del territorio. Dopo il primo appuntamento tenuto nella sede delle associazioni, in via Giuseppe Antonio Lonis 26, il calendario prevede altri due incontri nel mese di febbraio e nuove date a marzo, segno di un interesse crescente verso un tema sempre più centrale.

«L’obiettivo è imparare a usare l’intelligenza artificiale in modo etico, consapevole e realmente utile, andando oltre l’entusiasmo o il timore che spesso accompagnano le nuove tecnologie», spiega Nicola Atzori. L’iniziativa formativa si propone inoltre di sensibilizzare all’uso corretto degli strumenti digitali e permettere alla Sardegna di cogliere le opportunità dell’innovazione, senza restare indietro rispetto ad altri contesti.

