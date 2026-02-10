Doppio appuntamento, tra Palmas Arborea e la borgata di Tiria, con gli eventi dedicati al carnevale organizzati dalla Biblioteca comunale. La struttura, infatti, ha ideato letture e laboratorio creativo a tema dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni, dal titolo “Carnevale in Biblioteca”.

Il primo appuntamento è fissato nella struttura di Palmas Arborea, venerdì 13 febbraio dalle 16.30. Il secondo, invece, per martedì 17 febbraio, alle 16, nella Biblioteca di Tiria. Per potersi iscrivere alle attività o chiedere informazioni, si potrà contattare la biblioteca.

