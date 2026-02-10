Bonarcado: il programma del Carnevale 2026Bonarcado si prepara a una settimana di festa, dal 15 al 22 febbraio: balli, maschere, sfilata dei carri e tanto altro
A Bonarcado si festeggia il Carnevale, con la sua allegria smodata, la goliardia, i colori che inneggiano alla vita e all'ottimismo. Si comincia domenica 15 febbraio alle 16 con i balli tradizionali nel centro sociale ex cantina, ad allietare la serata sarà la musica del fisarmonicista Gianni Ore. Per stare insieme alle 19 il momento conviviale con la degustazione de su Basolu cun finugu, piatto tradizionale molto gustoso, ingresso libero.
Martedì grasso, 17 febbraio, la grande sfilata dei carri allegorici con tante maschere che andranno ad animare le vie del centro abitato, partenza alle 15 dalla piazza della Basilica di Santa Maria. In un tripudio di colori, allegorie e musica il corteo mascherato giungerà nel centro sociale ex cantina dove, alle 19, si terranno balli sardi con Gianni Ore, a seguire la succulenta zippolata.
Domenica 22 la festa della pentolaccia in maschera, poi la singolare gara della pastasciutta. Musica garantita da Gianni Ore, e alle 19 premiazioni dei migliori gruppi mascherati, con riconoscimenti in denaro.
Organizza la Pro Loco con il sostegno del Comune di Bonarcado, e patrocinio della Regione Sardegna.