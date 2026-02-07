Tempo di Carnevale e anche a Gonnoscodina è partito il conto alla rovescia per il periodo più colorato dell’anno. Sarà sabato 14 febbraio l’appuntamento con l’edizione 2026 del “Carnevale Gonnoscodinese”. La manifestazione è organizzata dalla Pro loco e dal Comune «per un intero pomeriggio all’insegna dell’allegria».

Il pomeriggio di festa inizierà alle 16, quando le maschere si raduneranno presso la circonvallazione del paese, in località “Quattierru”. Alle 16.30 è fissata la partenza della sfilata dei carri allegorici e delle maschere per le vie del paese.

La conclusione del percorso sarà presso gli Archi di San Bartolomeo. Alle 19.30 il “Processo a Re Giorgio” e, a concludere, alle 20, la premiazione di maschere e carri accompagnata dai dolci di carnevale.

© Riproduzione riservata