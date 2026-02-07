Educare al rispetto e alla consapevolezza: il laboratorio sbarca all'Istituto scolastico Othoca di Oristano. Un corso formativo realizzato in collaborazione con l’associazione Donnexstrada, attiva a livello nazionale nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere.

L’incontro è condotto dall’avvocato Federica Sanna, del Foro di Cagliari, e dalla psicologa Clara Carreras, professioniste impegnate da anni nei percorsi di tutela dei diritti, educazione alle relazioni e supporto alle persone in situazioni di vulnerabilità.

A inquadrare il senso dell’iniziativa è stato il dirigente scolastico Serafino Piras, che ha richiamato il ruolo educativo della scuola nel contesto specifico dell’Othoca: «Siamo una scuola superiore che riconosce la propria responsabilità educativa e, per questo, promuove momenti di riflessione strutturati su temi fondamentali come il rispetto, il consenso e la qualità delle relazioni.

La scuola non può limitarsi alla trasmissione di saperi disciplinari. Ma ha il dovere di educare alla cittadinanza, alla consapevolezza emotiva e al riconoscimento dell’altro. Iniziative come questa aiutano i ragazzi e le ragazze a interrogarsi, a mettersi in discussione e a crescere come persone, prima ancora che come studenti e studentesse».

Il laboratorio affronta in modo chiaro e dialogico le principali questioni legate alle relazioni affettive e sociali contemporanee, organizzando i contenuti in modo da offrire a ragazzi e ragazze una lettura complessiva e consapevole di fenomeni spesso intrecciati tra loro. Durante il laboratorio, alunni e alunne vengono coinvolti attivamente nella realizzazione di elaborati multimediali, utilizzando linguaggi e strumenti espressivi vicini alla loro esperienza quotidiana, trasformando l’ascolto in partecipazione e riflessione personale.

