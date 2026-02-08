Sarà un'anteprima di emozioni, in attesa di quelle vere che solo la Sartiglia ad Oristano sa regalare.

Oggi, alle 18, il Teatro Garau ospiterà il Gran Galà della Sartiglia, un evento che, a una sola settimana dalla Giostra, condurrà il pubblico in un viaggio tra storia, tradizione e spettacolo. Un modo per celebrare l’identità culturale della città, coinvolgendo spettatori di tutte le età in una serata di emozioni e tradizione.

La manifestazione, inserita nel programma del Carnevale 2026 a cura del Comune di Oristano, Fondazione Oristano, Pro Loco e Consulta Giovani, con il patrocinio dell’Assessorato regionale al Turismo, Artigianato e Commercio, rappresenta un’importante tappa di avvicinamento alla Sartiglia, che si terrà il 15 e 17 febbraio.

A condurre la serata saranno Antonio Sanna, Mario Tasca e Gianni Ledda, che accompagneranno il pubblico alla scoperta delle curiosità e delle emozioni legate alla Sartiglia attraverso interviste ai protagonisti della giostra, esibizioni artistiche, balli e musica. Dopo i saluti del Sindaco Massimiliano Sanna e del Presidente della Fondazione Oristano Carlo Cuccu, la manifestazione si aprirà con l’Associazione Culturale Is Froris di Enrico Fiori e i Tamburini e Trombettieri Sa Sartiglia

La serata entrerà nel vivo con una video in ricordo dello storico cavaliere Pietro Serra, per tutti “Ciccetto”, e una carrellata filmata delle migliori discese ed evoluzioni della Sartiglia del 2025.

Sul palco saliranno i Componidoris, i Presidenti dei Gremi, le Massaias Mannas dell’edizione 2026 della Sartiglia e come loro anche su Componidoreddu, il presidente della Pro loco e la massaia che accompagnerà Sa Sartigliedda.

La serata proseguirà con l’esibizione del Gruppo Folk Città di Oristano 1961 fondato da Enrico Fiori e dei Tamburini Città di Oristano accompagnati dal maestro Vanni Masala.

Un contributo filmato sarà dedicato ad altri personaggi importanti per la città e per la Sartiglia, Andrea Sanna, Paolo Rosas e Sandro Lombardi, e alle selezioni in preparazione della prossima Sartiglia. Spazio poi alle Sartiglie del passato con un video e un’intervista a Giovanni Nurchi.

La chiusura sarà affidata ai Tamburini e Trombettieri della Pro Loco di Oristano.

© Riproduzione riservata