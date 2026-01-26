Tre strumenti neri come la liquirizia (Réglisse in francese), vale a dire tre clarinetti, dal suono scuro e speziato, levigato e morbido, capaci però di soffiare e graffiare come gatti. È l’immagine sonora evocata dal Trio Réglisse, protagonista del concerto in programma venerdì alle ore 19 negli spazi della Libreria Dessì di Sassari, organizzato e prodotto dal Circolo Musicale Laborintus.

Il trio è formato da Angelo Vargiu ed Elena Ibba al clarinetto e da Cristiana Nuvoli al clarinetto basso. Il Trio Réglisse propone un percorso musicale che accosta l’eleganza impareggiabile di Mozart alle musiche ispirate alle favole popolari, esplorando il lato più narrativo e teatrale della musica da camera.

Al centro del concerto si colloca “Tremotino”, composizione di Angelo Vargiu, in cui la musica dialoga con la parola per raccontare una celebre fiaba della tradizione popolare tedesca. Insieme alla voce recitante di Michele Vargiu, il Trio accompagna i personaggi nelle loro sventure e nella loro ricerca di felicità, condividendone emozioni, paure e speranze fino al lieto fine, in un continuo alternarsi di tensione e leggerezza.

