Santa Teresa Gallura si prepara a vivere l’ VIII edizione dell’Easter Festival, la manifestazione che dal 28 marzo al 7 aprile 2026 inaugura simbolicamente la stagione turistica con un calendario ricco di eventi gratuiti pensati per residenti e visitatori. L’iniziativa, promossa dal Comune, punta a valorizzare il territorio attraverso un mix di musica, cultura, tradizioni locali e attività dedicate alle famiglie.

Il momento più atteso del festival sarà domenica 5 aprile, quando Piazza Vittorio Emanuele I ospiterà un grande evento musicale gratuito con il DJ set di Sfera Ebbasta, uno dei protagonisti della scena rap italiana. La serata, in programma dalle 20.30 fino all’1 di notte, vedrà alternarsi sul palco anche Señorita, Dj Cap e Dj Diva, trasformando il centro del paese in un grande palcoscenico all’aperto.

Accanto alla musica, il festival dedica ampio spazio alla scoperta del patrimonio storico e culturale locale. Tra gli appuntamenti in programma figurano le aperture straordinarie con ingresso gratuito della Torre di Longonsardo e del sito archeologico Lu Brandali, oltre a visite guidate nelle chiese di San Vittorio e Santa Lucia. Non mancheranno mostre ed esposizioni, come la mostra fotografica dedicata all’Easter Festival.

Grande attenzione anche ai più giovani e alla partecipazione attiva. I bambini potranno prendere parte ai laboratori creativi “Decoriamo le uova”, mentre gli appassionati di musica urbana avranno l’opportunità di partecipare a un workshop di rap con il musicista Fabrizio Giocca, dedicato alla scrittura e live. Il programma comprende inoltre momenti di tradizione e comunità, come la benedizione delle uova nella chiesa di San Vittorio, esibizioni musicali itineranti nel centro cittadino, attività culturali diffuse e mercatini dell'artigianato locale.

