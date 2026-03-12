Un nuovo capitolo della musica veloce per persone tristi, ora dal vivo: questo venerdì 13 la band cagliaritana dei Regrowth presenta in live al Fabrik del capoluogo il nuovo disco "A Story Worth Listening To", pubblicato lo scorso 28 novembre. In una serata che vede l'organizzazione di Cagliari Hardcore – collettivo che sostiene molta della scena locale – il locale di via Mameli 216 aprirà le porte alle 21, con apertura affidata ai nuovissimi Straight Outta Pain.

I Regrowth si formano nel 2016, respirando appieno l'aria dell'underground hardcore locale e puntando sin da subito verso le sonorità metalliche degli anni Novanta, ma con un grande fascino anche per il versante melodico, lo screamo e il metalcore di più recente generazione. E il sound del gruppo è effettivamente espressione di una grande corrente internazionale del genere, che nel decennio scorso ha raggiunto l'apice e che tutt'oggi ritrova fan appassionati.

In una formazione che ormai da anni si compone di Marco Camarda (voce), Lorenzo Mariani (chitarra e voce), Sebastian Mocci (chitarra), Daniele Melis (basso) e Nicola Collu (batteria), i Regrowth esordiscono con una manciata di singoli ad anticipare il debutto di "Lungs" (2020), prima testimonianza della portata sonora e culturale del gruppo, che non a caso ospita comparsate dei compari di scena Moderntears, Dawnbringer, Riflesso e My Own Prison. Gli anni successivi vedono una nuova scia di singoli, che apparentemente s'interrompe nel 2023: e due anni dopo, con piacevole sorpresa di seguaci e novizi, la band torna finalmente con il secondo capitolo "A Story Worth Listening To", rilasciato sotto l'egida di Cagliari Hardcore e Acme Conspiracy e fedele al mantra della "fast music for sad people".

© Riproduzione riservata