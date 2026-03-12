Sabato 14 marzo, a Gonnostramatza, si terrà una conferenza dal titolo “La preistoria e la protostoria del territorio di Gonnostramatza”. L’appuntamento è a partire dalle 15.30, nell’aula Consiliare del Comune, in via Enrico Carboni 2. L’evento è organizzato dal Comune, con la collaborazione della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, e vedrà la partecipazione di esperti e appassionati del settore.

Il programma esordirà con i saluti istituzionali. Alle 16 il via agli interventi: apriranno Riccardo Cicilloni, Marco Cabras e Cristina Concu con “Il Gonnostramatza Project”; a seguire Mauro Perra, “La tomba preistorica di “Bingia ‘e Monti” di Gonnostramatza”, Alessandro Usai, “Gli scavi del nuraghe “Bingia ‘e Monti”, e infine Riccardo Locci ed Erika Porcu con “Nuove indagini archeologiche nell’insediamento di Bagodinas: interventi in progetto e prospettive di ricerca e valorizzazione”.

Un’occasione di confronto, aperta a tutti, sul periodo storico e la possibilità di ammirare alcuni reperti rinvenuti durante la campagna di scavo archeologico effettuata nella Tomba di “Bingia ‘e Monti” nel corso degli anni 90’.

