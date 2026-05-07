In Harry Potter sono utilizzati come una sorta di corriere Amazon per i pacchi, nella realtà i barbagianni sono dei rapaci notturni che si possono considerare vere e proprie sentinelle della salute di un ambiente perché, con la loro presenza e il loro stato di salute, rispecchiano l’integrità e l’equilibrio degli ecosistemi. Sabato dalle 15.30 alle 19 si svolgerà l'evento "Barbagianni & Co" offerto dal Ceas, il centro per l’Educazione ambientale e lo Sviluppo sostenibile del Lago Baratz del Comune di Sassari.

Consigliato per bambine e bambini dagli otto anni in su ma naturalmente anche a tutti gli appassionati di natura, l'evento prevede un primo momento teorico introduttivo semplice e accessibile a tutti, al quale seguirà la visita della mostra fotografica Strias – barbagianni Sardegna, allestita nel salone del Ceas Lago Baratz. In chiusura di serata un laboratorio sull’osservazione dettagliata delle borre (resti non digeriti di cibo) di civetta e barbagianni per scoprire le abitudini alimentari di questi animali.

La proposta sostiene l’obiettivo 15 “Vita sulla terra” dell'Agenda 2030 dello sviluppo sostenibile. La partecipazione è gratuita ma si consiglia la prenotazione.

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