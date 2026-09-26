La Sala Cozzi dell'Autorità Portuale, nella sede di Porto Torres, il 30 settembre, l'1 e il 2 ottobre ospiterà tre giornate di alta formazione gratuita del ciclo "Incontro con l'autore", tre eventi formativi gratuiti di livello regionale indirizzate principalmente al personale delle forze di polizia, di Polizia locale, del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, e al personale tecnico di Comuni, Enti pubblici e imprese. L'iniziativa è valida ai fini della direttiva "Zangrillo" per la formazione obbligatoria della Pubblica Amministrazione e vede impegnata la Egaf Edizioni con propri autori, tra i migliori relatori su tutto il territorio nazionale. All’incontro del 30 settembre, dopo i saluti istituzionali dei sindaci di Porto Torres e Sassari, Massimo Mulas e Giuseppe Mascia, parteciperà l’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu. La *prima giornata* , dedicata ai cantieri stradali, sicurezza e segnaletica, vede come relatori l'ing. Enrico Bonizzoli (autorevole esperto in materia), e l'ing Francesco Mazziotta (già Dirigente presso il Ministero dei Trasporti). L'importanza di predisporre i cantieri stradali e di adottare la corretta e necessaria segnaletica stradale é tema di grande importanza e interesse sia per le autorità di controllo che per gli addetti ai lavori che nei cantieri dovrebbero operare in sicurezza. Nella *seconda giornata* del 1 ottobre, due focus di grande interesse per gli operatori di polizia con mattinata dedicata alle ultime modifiche apportate dal legislatore al codice della strada a cura del dott. Giandomenico Protospataro (già Dirigente della Polizia di Stato), e pomeriggio incentrato sulla responsabilità dei pubblici ufficiali, scudo penale e legittima difesa (materie di grande attualità e interesse). L' *ultima giornata* del 2 ottobre, dedicata all'ambiente, vede come relatore un autore di pubblicazioni "di casa" per la cittadina turritana, il dott. Alessandro Corrias, esperto in materia e punto di riferimento in tutta Italia per le problematiche relative alla gestione dei rifiuti dei veicoli fuori uso e alla repressione degli illeciti ambientali. Le varie sessioni saranno moderate dai Comandanti di Polizia Locale dei maggiori centri del centro/nord Sardegna (Alghero, Nuoro, Olbia, Oristano, Porto Torres, Sassari).

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