Un dettaglio sottratto a un capolavoro del passato è diventato il punto di partenza per costruire un linguaggio nuovo. È il filo conduttore di “Uno sguardo sul contemporaneo”, la collettiva ospitata al Museo Civico “Michele Ruzittu” di Arzachena, curata da Marzia Masala. L’esposizione ha riunito le opere di quattordici artiste legate al territorio, protagoniste di un percorso nel quale memoria, ricerca e sperimentazione si sono incontrate per offrire differenti letture del presente. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Artechepassione è stata promossa dal delegato comunale alla Cultura, Giovanni Carta.

Alla base del progetto c’è stato lungo lavoro; «ognuna ha estrapolato un particolare da un’opera fondamentale della storia dell’arte e, attraverso un procedimento di dilatazione dello sguardo – hanno scritto gli organizzatori - ha generato un’opera del tutto nuova, radicalmente contemporanea e astratta». Il percorso espositivo «ha rovesciato così la prospettiva tradizionale: ciò che nelle opere originarie occupava uno spazio secondario è stato isolato, ingrandito e reinterpretato. Ne è nata una mostra, aperto fino al 30 settembre, che ha messo in dialogo epoche e sensibilità diverse, trasformando il riferimento alla storia dell’arte in uno strumento per interrogare il presente.

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