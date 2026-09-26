Poesia, letteratura e natura si incontrano questa sera alle 18.30 all’Orto Giardino Mariposa de Cardu di Quartucciu, per la presentazione di “Fumo”, la nuova raccolta di Carlo Sorgia. A dialogare con l’autore ci sarà Franco Siddi, ripercorrendo temi e suggestioni della sua sesta raccolta poetica, pubblicata a otto anni di distanza dalla precedente.

Il libro, composto da cinquantadue poesie, affronta il tema del tempo e del proprio passaggio nel mondo, quando il tempo trasforma esperienze in ricordi, e si chiude con il monologo finale “Fai sellare”.

Nato a Cagliari nel 1949, Sorgia ha iniziato a dedicarsi alla poesia in età adulta in occasione della nascita del suo primo nipote, pubblicando da allora poesie, racconti e romanzi, ricevendo riconoscimenti in diversi concorsi letterari nazionali. Nel corso della serata sono previste anche letture a cura dell’Associazione culturale Animus Teatro. A chiudere l’incontro sarà un monologo di Sorgia.

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