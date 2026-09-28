Tanta poesia, ma anche musica, teatro e memoria che di questi tempi aridi e smemorati c'è gran bisogno. Dal 2 al 31 ottobre torna OttobreInPoesia, il Festival Poetico Internazionale della Sardegna, che quest’anno compie 20 anni. In questa edizione OttobreInPoesia coinvolge dieci Comuni: Roccella Jonica, Pinerolo, Siderno, Villacidro, Roma, Quartu Sant'Elena, Sassari, Tissi, Alghero e Polistena.

Tra gli appuntamenti inaugurali, il 2 ottobre a Roma, al Cinema Azzurro Scipioni, è in programma il CPU – Convivio Poetico Universale, una festa della poesia curata da Gisella Blanco con la collaborazione di Graziano Graziani. Al centro dell'incontro il tema “Il viaggio, il migrare: scelta o condanna”, affrontato attraverso le voci di numerosi poeti e autori.

La poesia si intreccerà anche alla memoria e alla storia. A Siderno, il 5 e 6 ottobre, sono previste iniziative dedicate al poeta bosniaco Izet Sarajlić, con il coinvolgimento delle scuole superiori e un percorso tra poesie, testimonianze, immagini e ricordi legati alla sua esperienza durante l'assedio di Sarajevo. Gli studenti saranno inoltre coinvolti nella giuria del Premio Internazionale di Poesia Città di Sassari. A Polistena, il 30 e 31 ottobre, il festival sarà invece dedicato alla figura del poeta statunitense Jack Hirschman, con incontri, proiezioni e letture.

Il primo appuntamento in Sardegna è programmato per l'11 ottobre a Villacidro, con ScritturaInCammino, un trekking letterario, urbano e naturalistico, pensato come un viaggio alla ricerca di versi, suggestioni, parole chiave, emozioni e immagini.

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