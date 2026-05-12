La Pro loco di Morgongiori, nelle prossime settimane, organizza, con il patrocinio del Comune, un’iniziativa per salutare l’arrivo del periodo primaverile, all’insegna della socialità e dell’amore per la natura. Domenica 24 maggio, infatti, è in programma la “Passeggiata Ecologica”, aperta a tutti.

Il programma della giornata prevede alle 8.30 il ritrovo nella pineta di “Is Benas”. Alle 9 il via alla passeggiata sul Monte Arci, con la collaborazione di Anna Atzeni, esperta di piante e fiori che durante il percorso illustrerà ai partecipanti le tipologie che si troveranno lungo il percorso. Alle 13, al termine della mattinata, il pranzo preparato dalla Pro loco. Per la passeggiata, gli organizzatori consigliano di indossare scarpe da trekking e un abbigliamento adatto alle attività all’aperto. Le iscrizioni potranno essere effettuate entro giovedì 21 maggio. “È un modo per scoprire il nostro meraviglioso territorio – è l’invito di Costantino Statzu, presidente della Pro loco - socializzare e godere della tranquillità che il posto offre. Le iscrizioni sono aperte a tutti coloro che vogliono trascorrere una giornata diversa dalla monotonia che si vive in città”.

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