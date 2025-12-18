Omaggio a Massimo Ferra con “Ferra's Legacy”, una produzione MedInSard con il Bebo Ferra Quartet feat. Gabriele Mirabassi, in programma questa sera, giovedì 18 dicembre, alle 21 al Teatro Comunale di San Gavino Monreale sotto le insegne della Stagione di Prosa, Musica, Danza e Circo Contemporaneo organizzata dal CeDAC, Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna presieduto da Antonio Cabiddu con la direzione artistica di Valeria Ciabattoni ed il patrocinio ed il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di San Gavino Monreale, con il contributo della Fondazione di Sardegna.

Il concerto dedicato alla musica del poliedrico chitarrista e compositore prematuramente scomparso, figura centrale del panorama isolano e fonte d’ispirazione per intere generazioni, vede protagonisti il fratello Bebo Ferra, jazzista di fama internazionale, alle chitarre, ed il figlio Pietro Ferra al violino, accanto a Salvatore Maiore, contrabbasso e violoncello, e Francesco Sotgiu, batteria e violino, con la partecipazione del clarinettista Gabriele Mirabassi, musicista eclettico che spazia fra classica e note improvvisate, per un emozionante tributo all'artista cagliaritano, tra affascinanti melodie e suggestivi paesaggi sonori.

“Ferra's Legacy” è un viaggio alla riscoperta della musica di Massimo Ferra, uno dei più talentuosi chitarristi jazz isolani, interprete raffinato ed autore di partiture per trio e orchestra d’archi e per chitarra classica e orchestra d’archi, oltre a pagine di musica sinfonica, tra classica e jazz, alle composizioni per formazioni cameristiche e per ensembles di chitarre acustiche ed elettriche ed alle colonne sonore per il cinema.

Nel corso di una lunga ed intensa carriera, ha inciso album come “La strana storia di Teddy Luck” con il Massimo Ferra Trio, “Ferra Vs Ferra” con il fratello Bebo, “Kilim” con il Kilim Trio, “Skipper Doll” con il Massimo Ferra Guitar Six ed ha collaborato con artisti come Javier Girotto, Paolo Fresu, Mike Mainieri, Rita Marcotulli e Bruno Tommaso.

“Ferra's Legacy” fa rivivere lo spirito di Massimo Ferra con un'antologia di brani significativi, con nuove interpretazioni ed arrangiamenti originali.

L.P.

