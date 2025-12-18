Giovedì 18 dicembre, alle ore 17,00 presso la Biblioteca Civica Simpliciana di Olbia, la presentazione del libro “Sette racconti in punta di cuore” della scrittrice siniscolese Francesca Speranza, vincitrice del Premio Fratelli Grimm 2025 con il racconto “Il bambino trasparente” inserito in questa raccolta.

L’appuntamento sarà un momento di dialogo e condivisione: a conversare con l’autrice Cristina Oggiano che accompagnerà il pubblico alla scoperta dei temi, delle suggestioni e delle immagini grazie con gli intermezzi musicali del Maestro Alessandro Sammatrice.

“Sette racconti in punta di cuore” è una raccolta composta da sette storie, sette sguardi, sette cuori che battono tra le pagine. Con una scrittura poetica, sincera e mai retorica, Francesca Speranza affronta temi universali come la fragilità, l’invisibilità, la memoria e la rinascita.

Il valore educativo dei testi, testimoniato dall’affermazione al Premo Grimm, è l’essenza del libro “pensato per essere letto a scuola o a casa, ad alta voce o in silenzio; il libro si rivolge ad adolescenti, genitori, educatori, insegnanti e a chiunque senta il bisogno di ascoltare storie capaci di toccare corde profonde. Ogni racconto è un piccolo viaggio interiore, capace di accendere empatia e consapevolezza nel lettore. Dalle figure simboliche come il mercante di cose perse, al bambino che nessuno vede, passando per sogni nascosti sotto il letto e per un “cucchiaio di niente” che finisce per valere tutto, queste storie sono frammenti di luce che invitano a guardare il mondo con occhi più attenti e un cuore più aperto”.

