Sabato a partire dalle 16 lo start alla manifestazione “Ajo’ a Ippuntare”. L'evento organizzato dalla Pro Loco di Usini, arrivato all'edizione numero 24, è sostenuto dal cofinanziamento del programma “Salude e Trigu” della Camera di Commercio di Sassari e dal patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Usini.

L'obiettivo è far conoscere le eccellenze enologiche locali e promuovere i valori dell’accoglienza, del rispetto dell’ambiente e dell’autenticità del vivere quotidiano.

Alle 16 le cantine apriranno contemporaneamente, rimanendo visitabili fino a mezzanotte, offrendo ai partecipanti un percorso di degustazione diffuso all’interno del centro storico. All’ingresso sarà possibile acquistare il kit degustazione al costo di 15 euro, comprensivo del bicchiere con tracolla, del carnet di ticket dedicato alle cantine, dei ticket jolly e del ticket food utilizzabile presso i punti gastronomici distribuiti lungo il percorso.

Insieme al vino, i visitatori troveranno diverse proposte di cucina tradizionale, tra cui primi piatti della cultura gastronomica sarda, spianate con purpuzza, arrosti alla brace, gnocchetti, arrosticini, specialità di baccalà e altre preparazioni curate dalle associazioni locali e dai gruppi che collaborano alla manifestazione.



La musica e il folklore accompagneranno la giornata sin dal pomeriggio.

Dalle 16 alle 20.30, varie formazioni corali del territorio – tra cui il Coro di Usini, il Coro di Uri, il Coro Logudoro, Boghes de Logudoro e la Scuola di canto sardo logudorese – animeranno le strade con esibizioni itineranti.

Alle 17.30 partirà dal gazebo informazioni della Pro Loco, in via Roma, la sfilata degli abiti tradizionali a cura del Gruppo Folk San Giorgio, seguita dai balli in piazza Conciliazione con i Fantasias de Ballos e dalla partecipazione di numerosi gruppi folk provenienti da tutta la Sardegna.

In serata, dalle 18 la band “Il Violino” darà inizio alla sfilata musicale che accompagnerà il pubblico fino agli spettacoli di musica moderna previsti dalle 20.30 nei vari punti del paese con Animali di Zona, Tremendi, The Big Band Live e The Hollywood Band.

© Riproduzione riservata