Tutto è ormai pronto anche a Ruinas per l’edizione 2026 del “Carnevale Ruinese”. Un appuntamento che ormai rappresenta una vera e propria tradizione paesana, che prosegue costantemente da 15 anni. La manifestazione è organizzata dalla Pro loco, in collaborazione con il Comune e i giovani della comunità.

La grande festa è fissata per sabato 14 febbraio, a partire dalle 15.30, quando ci sarà il ritrovo in via Nuoro per dare inizio alla sfilata per le vie del paese delle maschere, in compagnia di Dj Ale Zeta. La conclusione è prevista alle 19, con l’invito in piazza Nuova, dove è previsto anche un invito per tutti i partecipanti e i cittadini. Dalle 22, il via al ballo in maschera, sempre in piazza Nuova, con Dj Chris Loi.

