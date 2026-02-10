Celebrare la musica acustica, intrecciandola con contaminazioni artistiche, moda, pittura e cibo, per una esperienza multisensoriale del tutto particolare. Si tratta di una manifestazione ideata da Marco Benevole, che si svolgerà all'interno del Maart intermodale, l'edificio di piazza Due Stazioni, dove la musica è di casa, così anche la cultura, oltre che un pezzo di storia, legata agli strumenti musicali vintage e agli apparecchi televisivi. Una manifestazione che si arricchisce di suggestivi video mappiing, che trasformano gli spazi in tele dinamiche, fondendo il suono e le immagini in un viaggio creativo e immersivo. Si inizia con una prelibata anteprima venerdì 13 febbraio (alle ore 19), con "Max Forever", quindi un gruppo di musicisti che interpretano gli 883, Max Pezzali, in un intervista concerto, con Paolo Zizzi, Gianluigi Mannea, Sandro Pireddu, Aldo Turini, Sara Pireddu, Fabio Castiae Fabio Mastino che, tra un brabo e l'altro, dialogano con Marco Benevole. Curato da Azzurra Lochi, si leggeranno alcuni brani del libro di Max Pezzali, "I cowboynon mollano mai". Tutto sarà Acustica, con una importante anteprima che si concluderà con delle degustazioni curate da Gianluca Taccori. L'ingresso è libero

