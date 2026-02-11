Promozione del cibo sano, delle produzioni locali e relazioni tra i produttori e la gente comune. Proseguono le iniziative che tendono a coniugare tradizione, qualità agroalimentare, educazione e al consumo consapevole e partecipazione della comunità.

Il percorso di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, insieme a Campagna Amica, ha l'obiettivo di investire nella promozione di prodotti del territorio. In questo contesto, stamattina, nel mercato coperto (ex caserme Mura), la manifestazione è stata dedicata alle celebrazioni del Carnevale e di San Valentino.

Un momento di valorizzazione delle eccellenze locali, con laboratori, esposizione, vendita e degustazione dei dolci di Carnevale, quali Sas Lorighittas, realizzati da una azienda di Bolotana, con Samuele Tanchis. Il laboratorio ha visto la partecipazione dei soci di UniTre, che prima hanno ascoltato le letture di Roberta Balestrucci, del Centro Servizi Culturali, di un libro che racconta la lavorazione dei dolci e del pane del carnevale.

«L'obiettivo è riscoprire il territorio – dice Antonio Madeddu, della Coldiretti di Nuoro – una manifestazione che si inserisce in un progetto più ampio che guarda al futuro». Dello stesso avviso Roberta Balestrucci: «Andiamo avanti da gennaio, tutti i mercoledì, assieme all'UniTre e le scuole, per parlare di educazione alimentare, attraverso il cinema e la lettura e con visite alle aziende produttrici del territorio».

Negli eventi c'è spazio anche per il miele, il formaggio, olio, vino, verdure, frutta e agricosmesi. «Campagna Amica – aggiunge Madeddu – ha già conquistato il gradimento della gente, diventando non solo un mercato di vendita di prodotti agricoli a chilometri zero, ma un vero e proprio punto di riferimento per la socialità, la convivialità e la promozione del territorio.

Attraverso queste iniziative, Coldiretti Campagna Amica si conferma come un attore centrale nella costruzione di una comunità consapevole, capace di riconoscere il valore del buon cibo, della filiera corta e del rapporto diretto tra produttori e cittadini. Eventi, mercati, laboratori e percorsi educativi diventano così strumenti concreti per educare al cibo sano, promuovere una corretta alimentazione, a partire dai più piccoli, e rafforzare il legame tra territorio, tradizioni e futuro».

