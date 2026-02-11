Per quanto non indigeno, il jazz è ormai parte dell'identità isolana: e lo testimoniano anche I Live della Scuola di Jazz, rassegna musicale alla terza edizione, il cui centro è ancora una volta la sala Porrino del Conservatorio di Cagliari. Dopo aver debuttato il 30 gennaio con il concerto del cantautore e chitarrista Giacomo Deiana, accompagnato sul palco dal sassofono di Claudio Melis, la manifestazione proseguirà ora sino al 22 maggio, per un totale di nove esibizioni.

Un programma che, sin dall'esordio, viene concepito proprio dagli allievi dei corsi jazzistici dell'istituto e dai loro docenti, anche quest'anno guidati dalla direttrice artistica Francesca Corrias, vocalist e docente di canto jazz. I concerti, dal primo all'ultimo a ingresso libero, avranno tutti inizio alle 18:30 e cadranno ogni due venerdì (eccetto il 24 aprile).

Il prossimo appuntamento vedrà perciò venerdì 13 sulle note del Marco Morandini Trio, capitanato dall'omonimo pianista e completato da Massimo Tore (contrabbasso) e Marco Puddu (batteria): dopo un recente cambio nella formazione il terzetto tornerà con le sue sonorità, fedeli alla tradizione jazzistica newyorchese ma senza rinunciare agli sprazzi di contemporaneo, fra standard celebri e composizioni originali.

Seguirà poi il 27 febbraio l'ensemble di Alessandro Di Liberto con "Punti di Vista", rendizione dal vivo dell'omonimo disco uscito a gennaio dell'anno scorso per Gleam Records. Il pianista e compositore restituirà la melodicità quieta dell'originale proprio con i musicisti che l'hanno affiancato durante i lavori: saranno infatti con lui sul palco Laura J Marras (sax alto), Sebastiano Dessanay (contrabbasso) e Roberto Migoni (batteria).

