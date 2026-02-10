Il Carnevale ha una lunga tradizione nell'Isola, e il capoluogo non fa eccezione: e già mercoledì 11 avranno inizio i festeggiamenti con l'Anteprima Culturale del Carnevale Cagliaritano, che dalle 18 alle 21 animerà gli spazi della Cappella dell'Immacolata, nell'Asilo di via Baylle 78. Tra storia e presente si muove una serata dedicata alla comunità, con proiezioni, performance, musica e approfondimenti nel programma offerto da Casa di Suoni e Racconti.

Nella riscoperta e valorizzazione dei riti carnascialeschi locali divisa fra memoria storica e visioni contemporanee, l'Anteprima di domani darà ufficialmente inizio alle celebrazioni nel capoluogo. In apertura, la proiezione dei rari e preziosi archivi video custoditi da Sergio Orani: sprazzi di una Cagliari di inizio Novecento e della sua cittadinanza impegnata nei festeggiamenti, nel racconto di cerimonie urbane il cui significato sociale resta in continua evoluzione.

Seguirà poi un'altra riproduzione, con il documentario "Ceneri, Tamburi e Fuochi", firmata da Andrea Congia e prodotta proprio dalla sua Casa di Suoni e Racconti. Anche qui una visione pregiata, che restituisce tramite immagini, interviste e testimonianze la rinascita della tradizione cagliaritana de Is Ratantiras, in una narrazione corale e comunitaria.

Sempre Congia sarà poi impegnato in una performance con la compagnia LucidoSottile, con un testo che s'ispira all'eventuale riadattamento della mitica tradizione del Processo a Cancioffali: il re di paglia e cartapesta – "sacrificato" e dato a fuoco nel Carnevale cagliaritano, come simbolo di rinascita e arrivo della Quaresima – è da sempre protagonista di rappresentazioni popolari in sardo, rielaborate ed attualizzate in uno spettacolo che unisce tra musica e teatro.

A chiudere la serata due ultimi appuntamenti in programma, con l'approfondimento affidato all'etnomusicologo Roberto Milleddu in compagnia dei Gruppi Storici e degli organizzatori del Carnevale di Cagliari, e la successiva performance di "Maschere di Carta". Presentato come dialogo tra le pagine scritte da autori isolani di spicco, come Francesco Alziator e Sergio Atzeni, interpretate per voce di Elisa Zedda e Carlo Porru sullo sfondo di musiche dal vivo e videoscenografie.

L'Anteprima Culturale rientra fra gli eventi collaterali alle festività principali nel capoluogo, patrocinata dal Comune e sostenuta anche dalla Federazione delle Associazioni dei Sardi in Italia. La manifestazione sarà inoltre a ingresso libero, ma si consiglia agli interessati di prenotarsi in anticipo.

