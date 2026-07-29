Due nuovi appuntamenti del programma " La luna sotto casa", a Quartu. Venerdì si saluterà tutti insieme il mese di luglio con un viaggio musicale dai classici jazz fino al pop e allo swing. Sul palco di piazza XXVIII aprile salirà il Niccolò De Santis Quintet. Il giovane e talentuoso frontman ha già all’attivo diversi progetti originali, nei quali ha sempre brillato per la personalissima capacità interpretativa. Nell’appuntamento di Quartu porterà in scena i pezzi dei mostri sacri della tradizione americana, quali Frank Sinatra, Dean Marti, Tonny Bennett, Nat King Cole, Bing Crosby, nonché il contemporaneo Michael Bublè, per un concerto capace di coinvolgere e anche di emozionare. Con De Santis saliranno sul palco Mauro Mulas (Piano, Tastiere, Elettronica), Alessandro ‘Cinzio’ Atzori (Contrabbasso), Alessandro Angiolini (Sax) e Vittorio Sicbaldi (Batteria). Domenica 2 agosto invece ci si sposta nel litorale, in località Sant’Andrea per uno show dedicato a tutta la famiglia. Al Parco Parodi va in scena Kalinka, con Nando & Maila che intrecciano il live con gags, tormentoni, acrobazie aeree e giocolerie. Attraverso il clown musicale, lo spettacolo esplora la storia di una coppia di artisti ben assortita, in stile ‘felliniano’: lui (Mascherpa) è uno sgangherato impresario-presentatore-spalla, lei (Zirovna) è una non meno pasticciona primadonna venuta-scappata-scacciata dalla grande tradizione circense della Russia sovietica. Il duo porta in scena una intensa quanto tenera carica ludica che scatena screzi, frecciate, dispetti, ma che si arricchisce man mano di poesia. Tra contorsionismi musicali, tango e strumenti musicali, un viaggio nei personaggi del circo tradizionale che porta in scena il linguaggio del circo contemporaneo.

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