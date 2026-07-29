Il prossimo 31 luglio, Piazza Principe Karim Aga Khan IV di Porto Cervo ospiterà il concerto del tenore sardo Francesco Demuro, organizzato in occasione dell'assemblea annuale del Consorzio. Ad accompagnarlo al pianoforte sarà il Maestro James Vaughan, in un dialogo musicale che guiderà il pubblico in un percorso tra alcune delle più celebri pagine del repertorio operistico italiano e internazionale. Il programma della serata proporrà arie tratte dai capolavori di Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti e Giacomo Puccini, autori che hanno accompagnato il percorso artistico di Demuro e che rappresentano alcune delle espressioni più alte della tradizione lirica italiana: un viaggio musicale capace di coniugare eleganza interpretativa, intensità emotiva e virtuosismo vocale. Nato a Porto Torres, Francesco Demuro è oggi considerato uno dei più apprezzati tenori italiani della sua generazione. Commenta Renzo Persico, presidente del Consorzio Costa Smeralda, «Siamo particolarmente lieti di ospitare un artista del calibro di Francesco Demuro all'interno del programma culturale dell'estate 2026. La sua straordinaria carriera internazionale e il suo profondo legame con la Sardegna incarnano perfettamente lo spirito delle iniziative promosse dal Consorzio: offrire occasioni di incontro e cultura di alto livello, valorizzando al tempo stesso le eccellenze del territorio e rafforzando il dialogo tra la Costa Smeralda e la sua comunità». Il concerto si inserisce nel più ampio calendario di eventi culturali promosso dal Consorzio Costa Smeralda, che prosegue sino a ottobre.

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