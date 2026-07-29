Ritorna a Porto Torres la manifestazione musicale Musica sulle Bocche giunta alla sua 26ª edizione. Nella spiaggia di Balai l’alba del prossimo 16 agosto, alle 6, verrà inaugurata con le note di Mauro Mibelli che presenta il suo progetto: “Storia di due uomini ed un pezzo di legno”. Chitarrista di formazione jazz, con un percorso unico tra collaborazioni d’eccezione (da Gianni Basso a Enzo Jannacci, fino a Luigi Lai e i Tenori di Bitti) e la ricerca sulla musica mediterranea, porta in scena un racconto speciale legato ad un incontro del destino. La famiglia di Mibelli arrivò dall’Isola d’Elba in Sardegna per il commercio di legname, mettendovi radici come ebanisti. Antonello Saccu, liutaio sardo, fece il percorso inverso verso Genova, aprendo la sua bottega in un laboratorio appartenuto ad una famiglia trapiantata ad Olbia, la città dove oggi vive il musicista. Dall’incontro tra il musicista e il liutaio è nata la sfida di realizzare uno strumento unico al mondo: una chitarra a doppio manico. Un pezzo di legno che ha cambiato per sempre la vita di entrambi, dando voce a sonorità e brani di straordinaria intensità. Un’esperienza sonora magica, sospesa tra chitarra a doppio manico e liuto cantabile, proprio mentre il mare di Balai si tinge dei colori del mattino. L’iniziativa nasce in collaborazione con il Comune di Porto Torres, la Camera di Commercio di Sassari, la Fondazione Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna.

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