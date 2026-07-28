l’assemblea
28 luglio 2026 alle 18:49
Maracalagonis, consiglio comunale su Tari e lavori pubbliciRiunione domani alle 19
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A Maracalagonis, il Consiglio si riunisce domani alle 19. Da discutere l’approvazione del Piano economico e finanziario, l’approvazione delle tariffe Tari per il 2026, la variazione al programma triennale dei Lavori pubblici e il riconoscimento di un debito fuori bilancio. In discussione anche una interrogazione del consigliere di opposizione Marco Cantori.
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