Olbia celebra Grazia Deledda nel centenario del Nobel della scrittrice nuorese col concerto narrativo dedicato a “Canne al vento”.

L’evento, organizzato dalla Casa di suoni e racconti e dall’Archivio Mario Cervo, è in programma domani alle 21 presso il giardino dell’archivio, in via Grazia Deledda, e prende spunto da una delle opere più note di Deledda, prima donna italiana a vincere il premio Nobel.

Protagoniste del concerto Francesca Corrias e Elisa Zedda, con la loro voce, Andrea Congia alla chitarra classica e al synth e William Lenti con le sue video-scenografie; l’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione. “Cento anni fa una donna sarda, di Nuoro, conquistava Stoccolma. A cento anni dal Premio Nobel a Grazia Deledda, l’Archivio riapre le sue porte a un suo capolavoro”, viene sottolineato nella presentazione della serata, in cui verranno condensate parole, musica e memoria tratte dalle carte di Grazia Deledda, che custodiscono la storia e la cultura dell’Isola.

A ben vedere, “Canne al vento” è molto più di un romanzo: “È la Sardegna che resiste al vento, è il destino, è la voce delle donne che Deledda ha reso universale”. Che il concerto narrativo di domani omaggerà in tutta la sua potenza.

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