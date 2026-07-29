Il volto femminile del jazz di nuova frontiera, in un vivace susseguirsi di progetti originali, incredibili voci e grandi presenze: ha inizio giovedì 30 la diciasettesima edizione dell'International Nora Jazz Festival, quest'anno dedicata alle "Women in Jazz". Nella cornice del sito archeologico di Nora sono attesi ben quattro concerti, in un'inaugurazione affidata alla "nuova voce della Scozia" Georgia Cécile in compagnia del suo Quartet, sul palco a partire dalle 21:30.

Con un'intensa e raffinata vocalità soul e una magnetica figura scenica, Cécile ha esordito sulle scene nella seconda metà degli scorsi anni Dieci come Georgia Smith, cambiando poi il nome d'arte per evitare confusioni con la collega e connazionale Jorja Smith. Sotto il nuovo alias, debutta ufficialmente con "Only The Lover Sing" (2020), presentando al mondo la sua personale rivisitazione di jazz e soul e ricevendo l'attenzione di big come Jools Holland e Gregory Porter.

Dopo essere stata premiata con il prestigioso UK Jazz Act of the Year e aver raddoppiato con l'album di cover "Sure of You" (2023) tratte dall'immortale American Songbook, Cécile si trasferisce da Glasgow a Londra, incontrando una vivace e multicolore scena musicale e culturale. Proprio il nuovo ambiente la ispira a evolversi e sperimentare oltre il conosciuto jazz: ed è così il turno dell'extended-play "City Girl" (2025), che fra trame elettroniche e ricchi giri d'archi segna una svolta sonora per l'artista. Il lavoro viene così portato sul palco di Nora nella data di domani, con un'ensemble che oltre a Cécile vede anche Ferg Ireland (contrabbasso), Max Popp (batteria) e l'amico e collaboratore di sempre Euan Stevenson (piano).

I prossimi appuntamenti vedranno poi in scena il talento soul e femminista della cantante americana Morgan James, per sabato 1, la miscela di reggae, soul e jazz della cantautrice e violoncellista britannica Ayanna Witter-Johnson, a seguire il 6 agosto, e la poesia in movimento fra jazz e spoken word della pluripremiata, giovane artista Sophia Thakur. Firmata dall'associazione Enti Locali in collaborazione con il Ministero della Cultura, la rassegna proseguirà fino al 13 agosto, vedendo anche due speciali serate dedicate alla danza, con "La Notte delle Stelle" e "Echoes of Life".

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