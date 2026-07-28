Prosegue anche prima della pausa estiva "Portami un libro a casa", il servizio di prestito domiciliare della Biblioteca comunale di Capoterra dedicato alle persone anziane e a chi, per motivi di salute o disabilità, ha difficoltà a raggiungere la sede di vico II del Popolo. L'iniziativa consente di ricevere gratuitamente a domicilio i libri scelti, favorendo l'accesso alla lettura anche a chi è impossibilitato a recarsi in biblioteca. Per venire incontro alle esigenze degli utenti, le consegne saranno effettuate il venerdì, sia al mattino che al pomeriggio. Per richiedere il servizio è possibile telefonare allo 070 7239320/1, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, oppure scrivere all'indirizzo bibliotecacapoterra@tiscali.it. La biblioteca ricorda inoltre di prenotare i prestiti prima della chiusura estiva, così da poter continuare a leggere anche durante il periodo delle ferie. Un servizio pensato per avvicinare la cultura a tutti, senza barriere.

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