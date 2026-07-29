Il nuovo tour dell'artista internazionale Irina Arozarena fa tappa in Marmilla, tra Villa Verde e Ruinas. Saranno tre live, il 30 e 31 luglio e il 1 agosto, organizzati dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno sotto la direzione artistica di Betty Oro. Irina Arozarena, cantante, autrice e interprete dallo straordinario spessore artistico, porta sul palco l'eredità di una solida formazione accademica all'Avana e una carriera che l'ha vista collaborare con grandi nomi della musica mondiale. Il via giovedì 30 luglio, alle 21.30, nel cortile della Biblioteca Comunale "Antoni Cuccu" di Villa Verde, all'interno della rassegna "Biblioteca sotto le Stelle 2026", con il debutto dello spettacolo "Mi ritorni in mente". Il concerto prende il nome da uno dei brani più amati della musica italiana e la voce di Arozarena sarà accompagnata dal pianista Sebastian Marino e dal trombettista Alejandro Arozarena, in un repertorio che comprende Mina, Lucio Battisti e gli altri grandi autori che hanno scritto la storia della musica italiana. Si replica il giorno successivo, venerdì 31 luglio, alle 21.30, nel cortile di Casa Licheri a Ruinas, grazie al patrocinio gratuito del Comune di Ruinas. Terzo e ultimo appuntamento, sabato 1 agosto, alle 20, in Piazza Lampis a Villa Verde con il ritorno della “Festa Cubana”, appuntamento molto amato dal pubblico. Sul palco sale la formazione composta da Irina Arozarena alla voce, Sebastian Marino al pianoforte, Juan Carlos Avila al basso, Yoris Beltran alle percussioni e Alejandro Arozarena alla tromba, per un concerto che fa rivivere l'energia, il calore e la passione della tradizione musicale cubana. Nel corso della serata, esibizioni dei ballerini professionisti Mattia Losenno, Francesca Urru e Mariell Llames, mentre il DJ set di Giovanni Dessì accompagna il pubblico fino a tarda sera.

Con questo splendido trittico di eventi Palazzo d’Inverno conferma il proprio impegno nella promozione della cultura e dello spettacolo dal vivo, valorizzando i piccoli centri attraverso proposte artistiche di assoluta qualità e occasioni di incontro aperte a tutta la comunità.

Gli eventi sono organizzati dall’ Associazione Culturale Palazzo d’Inverno, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, del Ministero della Cultura, della Fondazione di Sardegna, del Comune di Villa Verde e del Consorzio Due Giare con il Patrocinio gratuito del Comune di Ruinas.

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