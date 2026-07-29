A Baressa, ad inizio agosto, è in programma un appuntamento dedicato ai bambini. È quanto pensato dalla Biblioteca comunale per allietare le giornate più calde dell’anno dei piccoli di età tra i 3 e gli 11 anni. Un'iniziativa, che si concluderà il prossimo 5 agosto, nei locali della struttura in via Is Tellais, a partire dalle 10.30 fino alle 12.30. Nel corso dell'appuntamento spazio ad alcuni laboratori creativi all’insegna della socializzazione e del divertimento. Le attività sono dedicate ai piccoli dai 3 agli 11 anni, con i bambini sotto i 6 anni che dovranno essere accompagnati da un adulto.

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