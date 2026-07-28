Un viaggio nei meandri della storia, per rievocare anime defunte e raccontare pagine intriganti dell'epoca moderna sarda, ammantata con un velo di leggenda.

È la rappresentazione teatrale con al centro la seduta spiritica per richiamare due nobildonne sarde che hanno vissuto tra passioni, intrighi, potere e vendetta: Rosa Gambella feudataria della Romangia e Francesca Zatrillas marchesa di Cuglieri e del Montiferru. Lo spettacolo teatrale, venerdì 31 luglio alle 20,30, è uno storytelling teatrale che intreccia storia, musica dal vivo e mistero, nella suggestiva cornice del sagrato della Basilica di Santa Maria della Neve.

L’evento culturale ideato e organizzato da La Corte dei Miracoli, compagnia teatrale di Sassari, con Donatella Sechi, Elena Serra, musiche di Marcello Battaglia, quadro storico di Michela Gasperini.

«Un'esperienza originale, affascinante, ricca di suggestioni, riscoprendo il ruolo della donna nella storia sarda», spiega Donatella Sechi presidente del sodalizio turritano. L’evento è organizzato da La Corte dei Miracoli, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Gurulis Nova di Cuglieri.

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