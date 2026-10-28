Sulliotti, giù le saracinesche: chiude un’altra attività storica di CagliariVende liquori, cioccolatini e caramelle, il proprietario Italo ha 88 anni e nessuno può ereditare l’attività: «Nessun problema economico, ma le mie figlie e i miei nipoti fanno altro»
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Si prepara ad abbassare le serrande un’ultima volta Sulliotti, la storica attività che da oltre 60 anni ha aperto i battenti in viale Trieste.
Liquori, cioccolatini, caramelle e consigli, per oltre mezzo secolo il negozio ha servito cittadini e turisti, mantenendo sempre professionalità e fiducia. Ma oggi il proprietario Italo Sulliotti ha 88 anni e nessuno che possa ereditare l’attività. «Non è per motivi economici, è una questione di età. Non ho nessuno che possa continuare dopo di me: le mie figlie hanno altri lavori e anche i miei nipoti lavorano fuori da Cagliari, altrimenti avrei continuato».
Da dietro il bancone, Sulliotti ha visto Cagliari cambiare: dalla chiusura delle altre storiche attività all’apertura dei tanti cantieri che ancora si vedono nelle strade: «Quando i cantieri durano 2 o 3 anni i negozi chiudono, e quando chiudono la strada si spegne. Un negozio fa luce, fa muovere le persone, dà consigli e indicazioni: è un punto di riferimento per tutto il quartiere, anzi, per la città intera».
Adesso per il commerciante e il momento di andare in pensione. «Il negozio è in liquidazione, spero di poter chiudere entro la fine dell’anno», spiega. In programma c’è la vendita del locale, nessun affitto: «Ho 88 anni ormai, voglio chiudere in bellezza».