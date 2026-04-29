Dopo il successo dell'anno scorso con centinaia di partecipanti, torna anche quest’anno a Quartu Bimbinbici, che con lo slogan “Il futuro arriva in bicicletta”, si prepara a invadere la città con il suo corteo allegro e colorato. L’iniziativa è come sempre organizzata da Fiab Cagliari. L’appuntamento è per domenica 17 maggio ma già da ora è possibile registrarsi sul sito Fiab Cagliari. La registrazione è obbligatoria per tutti i partecipanti.

Si parte come negli altri anni da piazza XXVIII Aprile. Da qui il corteo si snoderà per le vie Porcu, Garibaldi, piazza Santa Maria, viale Colombo, Gramsci, Della Musica, lungosaline e poi il ritorno verso via San Benedetto, Fiume, Merello, Sant’Antonio, Fadda, Perra, Marconi, Sicilia per poi fare ritorno in piazza XXVIII Aprile dove ci sarà la festa finale con l’estrazione della lotteria gratuita, con primo premio una bicicletta.

Ai bambini saranno dati diversi gadget. Ci si dovrà presentare muniti di bici e possibilmente anche con il casco. Per i ritardatari ci sarà la possibilità di iscriversi anche sul posto il giorno della gara. Bimbinbici è approdata a Quartu già da diversi anni e ogni volta sono tantissimi i bambini che partecipano accompagnati dai loro genitori ma anche da amici e parenti per una giornata di festa da passare tutti insieme.

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