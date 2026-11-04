Venti posti disponibili per imparare a conoscere il mondo delle api e avvicinarsi all’apicoltura. A Sarroch sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del corso di introduzione all’apicoltura, finanziato dall’amministrazione comunale e organizzato da Istrù Formazione e Sviluppo, società benefit.

L’iniziativa è rivolta ai maggiorenni residenti a Sarroch che non abbiano già frequentato la prima edizione, conclusa nel giugno scorso. Non sono richiesti titoli di studio specifici, mentre sarà riconosciuta una priorità ai candidati disoccupati al momento della presentazione della domanda.

Il percorso formativo prevede 20 ore complessive, di cui sei di teoria e 14 di attività pratica tra apiario e laboratorio di smielatura. I partecipanti acquisiranno le conoscenze di base sull’organizzazione dell’alveare, sulla gestione delle famiglie di api, sulle principali esigenze biologiche e sanitarie e sulla produzione apistica, con particolare attenzione alla biodiversità e alla sostenibilità ambientale.

Le lezioni si svolgeranno il sabato mattina, dalle 9 alle 13. Il primo appuntamento è fissato per il 21 novembre, nel laboratorio di Casa Bonaria. Gli incontri successivi si terranno il 28 novembre e il 5, 12 e 19 dicembre nell’apiario comunale. A chi frequenterà almeno il 70 per cento delle ore sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Sono inoltre previsti materiale didattico, dispositivi di protezione e copertura assicurativa.

Le domande dovranno essere presentate entro le 23 del 9 novembre, utilizzando la modulistica allegata all’avviso comunale. È possibile inviarle via e-mail o Pec all’indirizzo protocollosarroch@pec.it oppure consegnarle a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, in via Siotto 2. Alla richiesta dovranno essere allegati un documento d’identità e il codice fiscale. Per ottenere la priorità riservata ai disoccupati occorre inoltre presentare un’apposita dichiarazione sostitutiva.

Le candidature saranno ordinate dando precedenza ai disoccupati e, all’interno delle due categorie, rispettando l’ordine cronologico di presentazione. L’avviso integrale e i moduli sono disponibili negli allegati pubblicati dal Comune. Per informazioni è possibile contattare la segreteria di Istrù al numero 351 6482917 o all’indirizzo info@istru.it.

© Riproduzione riservata