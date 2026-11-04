Torna a Sassari Famiglie a teatro, la storica stagione della compagnia La Botte e il Cilindro dedicata ai bambini e ai ragazzi è arrivata all'edizione numero 37. Sul palco del Teatro Astra di Sassari andranno in scena da novembre a maggio ben 17 spettacoli.

Il via l'8 novembre con Il ladro di sole, coproduzione della Botte e il cilindro con Fondazione AIDA, in cui uno scoiattolo convinto che qualcuno stia rubando il sole scopre il ritmo delle stagioni e il valore dell'amicizia. Il 15 novembre Bzzz, coproduzione con Mosaico Collective, accompagna i bambini alla scoperta del mondo delle api attraverso musica, danza e illustrazione dal vivo. Il 22 novembre Teatro d'inverno presenta Il gigante che inseguiva il vento, storia di una sarta e di un gigante che cercano di restituire a un villaggio la capacità di sognare. Il 29 novembre Teatro Instabile propone Angelina nel deserto, viaggio fantastico tra paesaggi, personaggi e culture del Sahara.

Uno dei momenti centrali della stagione sarà il tradizionale appuntamento natalizio, che quest'anno si arricchisce di tre titoli e accompagna le famiglie dall'8 dicembre all'Epifania: Un principe piccolo piccolo, produzione della Botte e il cilindro I tre procellini proposto da I guardiani dell'oca e Una Cenerentola, prodotto dalla compagnia sassarese.

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