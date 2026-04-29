Tutto pronto per lo spettacolo musicale del Primo Maggio al Parco Vitadi Sorso. Una giornata di musica, socialità e promozione del territorio con il gran finale firmato da Fred De Palma. Torna nel paese della Romangia uno degli appuntamenti più attesi della primavera: il concerto del Primo Maggio, evento centrale della rassegna “Primavera in Romangia”, che anche quest’anno promette di richiamare migliaia di persone da tutta l’Isola. Il Parco Vita, il grande polmone verde nel cuore della città, sarà ancora una volta il palcoscenico naturale di una lunga maratona musicale all’insegna della condivisione, dell’intrattenimento e della valorizzione del territorio. Un luogo ideale per vivere una giornata all’aria aperta, in uno spazio attrezzato, accogliente e sicuro, pensato per ospitare un pubblico ampio e trasversale.

L’evento sarà totalmente gratuito e accessibile a tutti, con una proposta artistica capace di parlare a ogni generazione: dal rock delle band live ai DJ set, dalla musica trap alle performance vocali, fino al grande ospite nazionale che chiuderà la serata. Dalle famiglie ai più giovani, ogni spettatore potrà trovare la propria dimensione in una scaletta ricca, dinamica e coinvolgente, trasformando il Primo Maggio in una vera festa collettiva. Per garantire il massimo comfort durante tutta la giornata, l’area festival sarà arricchita da quattro stand food e dieci stand beverage, con proposte gastronomiche e punti ristoro che permetteranno di vivere il Parco Vita dal pranzo fino a tarda notte, senza mai lasciare il cuore dell’evento. Sotto la conduzione di Anna Rita Oggiano, sul palco si alterneranno artisti locali, band emergenti e ospiti di rilievo nazionale. Dalle 12 apertura con DJ set di Miss Flavia e Dj Raimondino e le prime esibizioni live con Hot Apple Pie, Senza Base e La Pillola. Nel pomeriggio dalle 16 alle 20 si alterneranno Stargazers, Marco Pizzardo e il tributo ai Litfiba degli Animali di Zona, insieme ai set di Fabio Foddai, Federico Sechi, Gabri Dj e Steros. Al termine saliranno sul palco Maria Laura Canu, i set trap di Resmet, Shoes on Record e Haren Brett, seguiti dai DJ Blaxxsoul, Gian Cousteau, Felix e Daniel Dj. L’evento clou sarà l’attesissima esibizione di Fred De Palma, protagonista della scena pop-urban nazionale, pronto a portare a Sorso tutta la sua energia e i suoi successi più amati dal pubblico.

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